В Пермском крае из рек достали тела двух пропавших без вести мужчин

Фото: Минтербез Прикамья

Тела двух пропавших без вести мужчин достали из рек в Пермском крае в пятницу, 21 июля. Об этом сообщает краевое Министерство территориальной безопасности.

Первого утонувшего извлекли реки Кемаль в деревене Слободка Ильинского городского округа. Предположительно, речь идет о мужчине, который пропал без вести 15 июля. Второго мужчину лоастали из Кама деревне Крюково Еловского муниципального округа. Предположительно, это без вести пропавший 20 июля мужчина.

Тела погибших передали сотрудникам полиции. В Министерстве территориальной безопасности в очередной раз напоминают гостям и жителям города не пренебрегать соблюдением правил безопасного поведения на воде и в местах массового отдыха у водоемов!

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