Министра культуры Пермского края оштрафовали на 10 тысяч рублей

Фото: Минкульт Пермского края

Ленинский районный суд оштрафовал министра культуры Пермского края Аллу Платонову. Издание «РБК-Пермь» со ссылкой на Контрольно-счетную палату, которая и выявила нарушение, сообщает, что министерство нарушило сроки предоставления бюджетной субсидии своей дочерней структуре - проектному офису АНО «Агентство новых технологий».

Министр распорядилась перечислить бюджетные средства в размере 7 миллионов рублей для финансирования «Завода Шпагина» с опозданием более чем на месяц. На заседание суда Платонова не явилась. Ее защитник Владимир Гореев попросил «признать деяние малозначительным и освободить свою доверительницу от административной ответственности», ограничившись устным замечанием. Но суд назначил краевому министру культуры штраф в размере 10 тысяч рублей.

Напомним, Алла Платонова возглавила краевой минкульт 21 февраля 2022 года. Ранее она была директором по развитию Пермского театра оперы и балета. Ее предшественник на посту министра – Вячеслав Торчинский – покинул должность в ноябре 2021 года.