В администрации Перми может стать меньше чиновников

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Поле того, как краевое правительство возьмет на себя часть ряд полномочий городской администрации, число сотрудников мэрии может сократиться. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает «Ъ-Прикамье».

Сейчас в горадминистрации работает 1,7–1,8 тысяч человек. По информации издания, краевые власти считают, что в мэрии можно безболезненно сократить до 500 чиновников.

- Все будет зависеть от конечной конфигурации принятого закона и объема переданных полномочий. Законопроект будет рассматриваться депутатами в августе-сентябре, а само перераспределение планируется только с начала 2024 года, - отмечает собеседник издания.

Напомним, в мае этого года в краевой парламент внесли проект закона о перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления Пермского городского округа и органами государственной власти Пермского края.

Один из законопроектов предполагает передачу краю полномочий сразу в нескольких сферах. Это образование, градостроительная деятельность, торговая деятельность и реклама, а также теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, обращение с отходами производства и потребления и другие. Предполагается, что передача полномочий краю позволит решать вопросы оперативнее, а также поспособствует единообразию региональной политики.

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