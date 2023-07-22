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НовостиОбщество22 июля 2023 5:59

В Перми пропала 41-летняя женщина

У нее есть особая примета
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
Наталья Поцелуйко. Фото:поисковый отряда «Регион59».

Наталья Поцелуйко. Фото:поисковый отряда «Регион59».

Волонтеры поискового отряда «Регион59» объявили в розыск 41-летнюю Наталью Поцелуйко. 17 июля женщина вышла из дома по улице Богдана Хмельницкого в Кировском районе и бесследно исчезла.

Приметы

Рост 167 сантиметров, худощавого телосложения, серо-голубые глаза, темные волосы. Была одета в черные куртку, серые штаны, бело-синие сланцы. На руке татуировка «кошка».

Всех, кому известно местонахождение пропавшей, просят сообщать по телефонам: 02, 102 - полиция; 112 - ЕДДС; +7(342)241-36-40 - БРНС; 8-912-880-41-60 - волонтеры; 8-991-809-77-99 - инфорг Юлия.

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