В Перми пройдет семейный фестиваль, посвященный счастливой жизни в любом возрасте

Фото: СТАР ФЕСТ

- Это будет настоящий семейный фестиваль, интересный и бабушкам, и внукам, родителям, и детям, и их друзьям. Едва попав на мероприятие, каждый участник почувствствует атмосферу заботы и взаимопонимания, - гооврят в краевом Минсоце.

В субботу, 29 июля, в экстрим-парке на улице Екатерининской, 181 впервые в городе пройдет семейный фестиваль СТАР ФЕСТ, посвященый счастливой жизни в любом возрасте. Гостей праздника ждут спортивные соревнования, кулинарные батлы, показ мод, танцы, стенд-апы, ток-шоу, фотосессии, мастер-классы, интеллектуальные игры и многое-многое другое.

Вместе с интересными экспертами и вдохновляющими жителями города гости поговорят про возраст и его восприятие, шагнув за пределы клише и стереотипов, попробовав ответить на вопрос: старость - возраст или состояние души?

- Спортсмены расскажут, что заставляет их бежать, плыть и забираться на вершины. Модели поделятся способами забить на общественное мнение и покажут, что старость - это роскошно, а седина - красиво. Активные пенсионеры на примере своего опыта покажут, что «почтенный возраст» - не повод запираться дома. Спросим и молодых, почему некоторые из них ведут себя так, будто устали с рождения, - рассказывают организаторы.