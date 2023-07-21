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Новости"Бизнес-новости": Пермь21 июля 2023 16:43

В Пермском крае можно купить билеты онлайн заранее на междугородние маршруты

Их можно приобрести в приложении avperm.ru
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Теперь пассажиры междугородних автобусных маршрутов в Пермском крае могут приобрести на сайте и в приложении avperm.ru. Сделать это возможно, как с конечных, так и с промежуточных остановок. Данный сервис призван сделать удобным и простым процесс покупки билета, а также сэкономить время: всё можно сделать с личного смартфона пассажира.

Пользователям приложения доступна оплата банковскими картами, а также покупка билетов по SberPay. SberPay - это способ оплаты товаров и услуг в сети Интернет с использованием мобильного приложения «Сбербанк Онлайн». Пользователю при оплате через кнопку SberPay не нужно вводить данные банковской карты, что позволяет сделать оплату покупок более простой и быстрой.