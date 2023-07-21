В Перми окончены поиски пропавшей в конце июня 37-летней женщины

Фото: Поисковый отряд «Регион59» / Telegram

Волонтеры поискового отряда "Регион59" сообщили, что нашли живаой пропавшую в конце июня 37-летнюю Алсу Раимову.

Напомним, Алсу пропала 29 июня. В тот день она ушла из дома по улице Весенней в деревне Кеты Пермского района и бесследно исчезла. Вечром 21 июля волонтеры сообщили радостную весть: "Найдена, жива". Где она все это время пропадала, не сообщается.

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