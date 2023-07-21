В Перми снесли аварийный дом на улице Куйбышева, 143

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми завершен снос аварийного дома по улице Куйбышева, 143. Демонтаж проводился с помощью спецтехники. Сейчас с площадки вывозят строительный мусор, образовавшийся в результате сноса. Территория вокруг пятиэтажки огорожена забором, сообщили в пресс-службе городской администрации.

В связи с тем, что дом полностью снесен и угроза жизни и здоровью людей отсутствует, городские власти приняли решение отменить режим ЧС. Подписано соответствующее распоряжение администрации Перми.

Напомним, из-за угрозы обрушения дом признали аварийным еще в 2019 году. Проведенное в 2022 году обследование показало, что износ дома составляет 88%. Жителей левого и правого крыла дома переселили, а центральная часть дома продолжала функционировать. Во время осмотра в феврале этого выяснилось, что трещины увеличиваются. Тогда власти ввели в отношении дома режим чрезвычайной ситуации, а жильцов начали экстренно расселять.

В мэрии Перми сообщили, что на данный момент компенсации получили собственники 169 жилых и 2 нежилых помещений в доме.

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