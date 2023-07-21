В Перми ищут пропавшую 88-летнюю пенсионерку с родинкой на щеке

Фото: Поисковый отряд «ПрикамьеПоиск» / ВКонтакте

В Дзержинском районе Перми пропала 88-летняя Валентина Карнаухова. Волонтеры поискового отряда «ПрикамьеПоиск» рассказали, что вчера, 20 июля, она ушла из дома на проспекте Парковом и не вернулась. С тех пор о ее судьбе ничего неизвестно. Сообщается, что пожилая женщина могла находиться на улице 25 Октября.

Приметы пропавшей: рост около 165-170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы короткие седые волнистые, глаза голубые, на щеке имеется родимое пятно. Была одета в темно-синюю олимпийку с красными полосками на плечах, синее трико и калоши. Пенсионерка нуждается в медицинской помощи.

Волонтеры просят жителей помочь в поисках пожилой пермячки. Всех, кому что-либо известно о ее местонахождении, просят сообщить в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 922 34567 02 или 112.

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