Более 10 тысяч пермских семей получили доступ к высокоскоростному интернету

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МТС расширила фиксированную сеть и увеличила скорость домашнего интернета сразу в нескольких микрорайонах Перми: Краснова – в домах по улицам Моторостроителей, Солдатова, Яблочкова, Муромской и Уфимской, в Железнодорожном – по улицам Ветлужской, Краснозаводской и Хабаровской. Новая скорость домашнего интернета также стала доступна жителям микрорайона Ераничи – в домах по улицам Стахановской, Сивкова и Карпинского, и в Пролетарском – по улицам Сочинской и Сеченова.

Пользователи получили доступ к цифровому телевидению и проводному интернету МТС на скорости, в десять раз превышающей стандартные 100 Мбит/с. Новые возможности позволят пользоваться стабильной сетью с большего количества устройств даже в период пиковых нагрузок, в том числе в вечернее время – скачивать «тяжелый» контент, смотреть фильмы в качестве Ultra HD, удаленно учиться и работать.

«Мы постоянно расширяем экосистему МТС, запускаем собственные цифровые продукты и создаем для них оригинальный контент. При этом мы уделяем большое внимание развитию инфраструктуры связи – усиливаем сеть и увеличиваем скорости мобильного и домашнего интернета, чтобы пермяки могли с комфортом пользоваться нашими онлайн-сервисами и другими цифровыми ресурсами. Мы также даем возможность жителям многоквартирных домов объединять в один «набор» высокоскоростной домашний интернет, телевидение, мобильную связь и онлайн-кинотеатр KION», — рассказала директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.