В новой инфекционной больнице в Перми началась установка крупного оборудования

Новая инфекционная больница в Перми. Фото: Минстрой Пермского края.

В Перми продолжается строительство здания новой инфекционной больницы. Напомним, что расположена она на улице Леонова, 84. В Минстрое региона рассказали, на каком этапе сейчас находится строительство. Подрядчик «ЖБК-Строй» уже возвел три здания: контрольно-пропускной пункт, административно-хозяйственный корпус, основной лечебный.

В новой инфекционной больнице началась установка крупного технологического оборудования, к примеру, два криогенных резервуара газификаторной станции для хранения кислорода.

В ведомстве пояснили, что резервуары расположены на территории больницы, от них проложены сети – металлические трубки, через которые в последствии кислород будет поставляться в корпус.

Во всех палатах к кроватям будут проведены системы для поставки медицинского кислорода. Объект рассчитан на 232 койки.

Также работы продолжаются в лечебном корпусе, завершается монтаж фасада. Внутри идет отделка. На территории началось благоустройство, рядом с больницей будет расположена стоянка.