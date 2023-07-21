Магазин PUMA возобновит работу в Перми под брендом Amazing Red

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В ближайшее время в Перми вновь планирует начать работу бывший магазин спортивной одежды и обуви PUMA. Отдел откроется под брендом Amazing Red. Он разместится на втором этаже первой очереди ТРК «Семья». Об этом сообщает telegram-канал торгового центра.

Несмотря на приостановку работы в 2022 году, владельцы магазина сохранили действующий договор аренды. Точные сроки открытия магазина администрация торгового центра обещает сообщить дополнительно.

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