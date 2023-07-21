В Пермский край 30-градусная жара вернется на следующей неделе

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Прикамье придет потепление. Об этом сообщили в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В субботу, 22 июля, ночью будет +9…+14 градусов, а днем +19…+24. Пройдут кратковременные дожди. Порывы ветра достигнут 15 м/с. В воскресенье дожди пройдут по востоку региона. В краевой столице без осадков. В понедельник днем потеплеет до +21…+26 градусов. Погода будет облачная. Возможен небольшой дождь.

По предварительному прогнозу, жара до +30 градусов придет в конце следующей недели 27-28 июля.

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