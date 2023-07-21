Зарплатный проект для бизнеса

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Работодатель может выплачивать зарплату своим сотрудникам двумя способами: "живыми" деньгами из кассы или безналично на карту. Первый вариант не очень удобен, тк сначала для выплаты зарплаты наличные необходимо заказать в банке, транспортировать и где-то хранить. Второй может быть невыгоден из-за комиссий.

Вместе с экспертами СберБанка мы разобрали, что такое зарплатный проект и как выбрать банк, для его подключения.

Что такое зарплатный проект?

Это банковская услуга, которая позволяет перечислять зарплату, авансы, больничные, пособия, компенсации работникам на их банковские карты.

Зарплатный проект не сводится к простому переводу денег, он подразумевает использование комплекса банковских продуктов и услуг.

В него входят:

- открытие специального зарплатного счета,

- выпуск и обслуживание зарплатных карт для работников, контроль своевременности и полноты перечисления выплат, льготные предложения для держателей зарплатных карт.

Для чего зарплатный проект нужен бизнесу?

Зарплатные проекты позволяют значительно сократить нагрузку на бухгалтерию. Кроме того, работодатель может сэкономить на тарифах. Как правило, проценты в рамках зарплатного проекта ниже, чем за переводы банков на карты физлиц.

Как выбрать банк для зарплатного проекта?

Не всегда самые низкие тарифы оказываются самыми выгодными. Зарплатный проект в первую очередь должен быть удобным.Рассказываем, на что обратить внимание при выборе.

Начинающим ИП и компаниям

Важно наличие техподдержки, дополнительная проверка суммы перечислений и реквизитов получателей. В начале деятельности большую роль играет тариф. Для оформления зарплатного проекта компании или ИП может понадобится открыть расчетный счет в этом же банке. Поэтому если РКО будет обходиться слишком дорого, нет смысла подключать услугу.

Работодателям со штатом до 50 человек

Здесь важно, чтобы была возможность переводить деньги сотрудникам на карты других банков. Еще один вариант - оформить карту банка, в котором будет открыт зарплатный проект.

Выгодно, если зарплатные карты оформляются и обслуживаются бесплатно, иначе за них придется платить работодателю.

Работодателям со штатом более 50 человек

В этом случае стоит обратить внимание на возможность интеграции сервисов банков с учетными программами, например с 1С.

Таким работодателям банки обычно предлагают специальные условия:

- выпуск карт в фирменном стиле;

- особые условия для сотрудников и руководства - кешбэк, сниженные ставки по кредитам, начисление процентов на остаток по карте и другие бонусы;

- личный менеджер для быстрого решения вопросов.

В зависимости от специфики бизнеса, у каждой компании будут свои приоритеты при подключении зарплатного проекта. А у одного банка могут быть разные предложения.

Как подключить зарплатный проект?

Выбор банка желательно согласовать со своими сотрудниками. Если выбрать одну финансовую организацию для всех не удается, можно открыть несколько зарплатных проектов в разных банках либо переводить деньги из своего в другие банки.

Эксперты Сбербанка поделились примерным алгоритмом подключения:

1. Подача заявки. Ее удобно отправить онлайн, для этого нужно заполнить форму. Например, если работодатель - клиент Сбербанка, он может оформить заявку через интернет-банк СберБизнес.

2. Консультация менеджера. Он перезвонит, уточнит детали и ответит на вопросы.

3. Выбор тарифа и вида карт для сотрудников: у Сбербанка это классическая, золотая, СберКарта.

4. Предоставление документов для заключения договора.

5. Подписание договора. В частности, клиенты Сбербанка могут подписать договор удаленно в СберБизнес с помощью ЭЦП. После выпуска банковских карт работодатель должен позаботиться о том, чтобы сотрудники получили сами карты и ПИН-конверты к ним.