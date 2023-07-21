В центре Перми 22 июля из-за концерта ограничат движение транспорта

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В выходные в Перми вновь пройдут мероприятия летнего фестиваля «Город встреч». Вечером в субботу, 22 июля, в рамках проекта «Танцуй. Открывай» на эспланаде состоится концерт Александра Иванова и группы «Рондо». В связи с этим, на центральных улицах города возможны ограничения движения транспорта, сообщили в мэрии.

Как пояснили в городском департаменту дорог и благоустройства, на время проведения фестиваля будет временно запрещена остановка и стоянка на четной стороне улицы Петропавловской от Попова до Куйбышева и на нечётной стороне улицы Ленина от Куйбышева до Попова. Ограничение будет действовать с 23.00 21 июля до 23.00 22 июля. Исключением станут автобусы и транспортные средства, перевозящих инвалидов.

Кроме того, в случае большого скопления пешеходов с 20.30 до 23.00 часов могут закрыть для движения транспорта улицы Петропавловскую и Ленина между Куйбышева и Попова.

Водителям рекомендуют быть более внимательными, а также заранее планировать свои маршруты и выбирать пути объезда.

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