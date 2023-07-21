В Пермском крае семь пляжей прошли проверку на чистоту воды и песка

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Специалисты Роспотребнадзора продолжают контролировать качество воды и песка в местах массового отдыха в Пермском крае. На сегодняшний день санитарно-эпидемиологическим требованиям соответствуют семь пляжей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Положительное заключение получили пляжи, расположенные на реке Кама в Пермском районе на территории «Курорта Усть-Качка», в посёлке Новые Ляды, на реке Кама в Чайковском, а также два пляжа в санатории «Демидково» в Добрянском районе. Также полностью соответствуют санитарным нормам городские пляжи в районе Коммунального моста и у Мотовилихинского пруда.

Однако один из популярных пляжей в Перми получил заключение о несоответствии места рекреации санитарно-эпидемиологическим требованиям. Это пляж на реке Кама в районе станции КамГЭС.

Всего в этом летнем сезоне на территории Прикамья выделили 15 мест массового отдыха и купания. Из них пять находятся в Перми. Жителям рекомендуют купаться только в разрешенных для этого местах.

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