В новой инфекционной больнице в Перми установлена система медицинских газов

Фото: permkrai.ru

В Перми продолжается строительство новой инфекционной больницы. Сейчас рабочие приступили к установке крупного технологического оборудования. В частности, здесь уже появились два криогенных резервуара газификаторной станции на 20 тысяч литров для хранения кислорода. От них проложены сети, через которые кислород будет поступать во все палаты корпуса. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Также на стройплощадке ведутся общестроительные работы. Так, в лечебном корпусе завершается монтаж фасада, ведется остекление «холодных» галерей. Внутри здания строители делают отделку и различные электромонтажные работы. Началось благоустройство территории. Подрядчик выполняет подготовку основания для асфальтирования парковки. Стоянка займет более 5 тыс. кв. метров.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркивал, что важно строго соблюдать сроки строительства новой больницы. Она возводится как «город в городе» – это комплекс из трех зданий. Здесь можно будет получить всю необходимую медицинскую помощь.

Напомним, медучреждение строят на улице Леонова, 84 в Индустриальном районе Перми. Возведением объекта занимается компания ООО «ЖБК-Строй». Общая площадь больничного комплекса составит порядка 30 тысяч квадратных метров. На территории разместится контрольно-пропускной пункт, административно-хозяйственный корпус и основной лечебный корпус.

В новой инфекционной больнице будет обеспечен полный цикл всех процессов: от лабораторных исследований до основного лечения. Она рассчитана на 232 койко-места. Амбулаторно-диагностическое отделение будет принимать до 80 пациентов в смену. Также на территории появится кафедра инфекционных болезней Пермского государственного медуниверситета. Объект является одним из ключевых инфраструктурных проектов 300-летия Перми.

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