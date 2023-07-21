В Прикамье при столкновении двух судов пострадал 6-летний ребенок

Фото: Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ

В Пермском крае на Каме столкнулись два маломерных судна. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Могли быть нарушены правила безопасности. В результате пострадал 6-летний ребенок.

Все произошло в ночь с 8 на 9 июля в деревне Сухая Пермского района у базы отдыха «Политехник». Одно судно стояло на якоре, а второе — врезалось в него. В первом судне были три человека. Один из них получил травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

Сейчас выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.

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