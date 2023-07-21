За полгода в Перми ввели более 259 тысяч квадратных метров жилья

Фото: Иван МАКЕЕВ

За первое полугодие в Перми было введено в эксплуатацию 259 443 тыс. кв. м жилья, включая жилье под ИЖС и блокированную жилую застройку, которые составляют 107 702 тыс. кв. м. Об этом сообщает Минимущества Пермского края

В этом году планируется построить 688 180 тыс. кв. м жилья. Соглашение о реализации регионального проекта «Жилье» было заключено между мэрией Перми и министерством строительства региона.

Ожидается, что к концу этого года в Прикамье будет введено в эксплуатацию около 1,6 млн кв. м жилья. Это на 15,8% меньше, чем по итогам 2022 года. За первый квартал 2023 года уже построено около 610 тыс. кв. м жилья, что составляет 48,7% от планового показателя на год.

В прошлом году в Пермском крае был установлен рекордный показатель ввода в эксплуатацию жилья — 1,9 млн кв. м. Пермь и Пермский муниципальный округ занимали более 40% от общего объема введенного жилья в регионе.

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