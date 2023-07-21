«Пермский свинокомплекс» выставили на продажу за 1,4 млрд рублей

Фото: meat-expert.ru

Имущество «Пермского свинокомплекса» выставлено на торги. Его продают за 1,369 млрд рублей. Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», итоги аукциона станут известны 6 сентября.

Свинокомплекс пытаются продать не в первый раз. Прошлый аукцион 19 июля признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Начальная цена контракта тогда была ниже — 1,232 млрд рублей.

«Пермский свинокомплекс» находится в собственности Министерства агропромышленного комплекса Прикамья. Предприятие признали банкротом в апреле прошлого года.

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