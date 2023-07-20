В Пермском крае идут поиски пенсионера, уехавшего на велосипеде

Пенсионер уехал из дома 18 июля. Фото: ориентировка поискового отряда «Лиза Алерт».

В Пермском крае объявили о розыске пропавшего пенсионера, уехавшего из дома на велосипеде. Мужчина пропал два дня назад.

- 85-летний Поздеев Леонид Артемьевич из поселка Лямино Чусовского городского округа уехал на велосипеде из дома 18 июля и обратно не вернулся, - сообщают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». – Мужчина нуждается в медицинской помощи, возможна потеря памяти.

Всех, кому что-либо известно о судьбе пропавшего пенсионера, просят позвонить в полицию или инфоргу поисков Наталье по телефону 89641934906.

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Ориентировка: поисковый отряд «Лиза Алерт».

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