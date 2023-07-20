Бензин в Пермском крае продолжает дорожать

На пермских автозаправках на прошедшей неделе вновь переписали цены бензина в сторону повышения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На пермских автозаправках на прошедшей неделе вновь переписали цены бензина в сторону повышения. На неделе с 11 по 17 июля стоимость топлива всех марок в Пермском крае выросла на несколько копеек.

- Топливо марки АИ-92 подорожал на 21 копейку – до 48,7 рублей, АИ-95 – на 20 копеек – до 52,9 рублей, АИ-98 – на 59 копеек – до 63,4 рублей за литр, - сообщает издание «Бизнес класс» со ссылкой на Росстат.

Осталась неизменной лишь цена на дизельное топливо. Купить его можно за 59,9 рублей за литр.

ВАЖНО

Рост цен на автомобильное топливо был отмечен не только в Прикамье, но и в 82 регионах России. В среднем по стране стоимость бензина марки АИ-92 составляет 48,88 рублей, АИ-95 – 53,36, АИ-98 – 63,8 рублей, дизельного топлива – 58,45 рублей.

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