В Кировском районе Перми планируют запустить автобусный маршрут №66

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кировском районе Перми планируют запустить новый автобусный маршрут №66. Предполагается, что он будет курсировать от остановки «Улица Светлогорская» до перекрестка улиц Налимихинской и Грушевой. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

Маршрут намерены запустить с остановками в любом разрешенном ПДД месте. На линии будут работать два автобуса малого класса. Они будут следовать с интервалом 20 минут. Пассажиры смогут воспользоваться всеми видами проездных. Также можно будет оплатить проезд наличными, транспортной или банковской картой по обычному городскому тарифу.

Однако точная дата запуска нового маршрута пока не называется. Она будет определена после строительства разворотной площадки и разработки необходимой документации. Отмечается, что несмотря на малый класс автобусов, они не будут являться маршрутными такси.

Фото: Администрация Перми

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