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НовостиОбщество20 июля 2023 12:19

В ходе спецоперации погиб 28-летний боец из Пермского края

Он был мобилизован в конце сентября
Лела Минадзе
Фото: администрация Ильинского городского округа

Фото: администрация Ильинского городского округа

В ходе спецоперации на Украине погиб 28-летний Максим Чалов из Ильинского. Об этом сообщили в администрации городского округа.

Молодой человек рос и учился в Чермозе. В 2016 году закончил филиал Пермского агропромышленного техникума.

Максим был мобилизован 29 сентября прошлого года. 15 июля он погиб при исполнении обязанностей военной службы.

«Глубокие соболезнования всем родным и близким. О дате и времени церемонии прощания будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.

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