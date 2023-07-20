В ходе спецоперации погиб 28-летний боец из Пермского края

Фото: администрация Ильинского городского округа
В ходе спецоперации на Украине погиб 28-летний Максим Чалов из Ильинского. Об этом сообщили в администрации городского округа.
Молодой человек рос и учился в Чермозе. В 2016 году закончил филиал Пермского агропромышленного техникума.
Максим был мобилизован 29 сентября прошлого года. 15 июля он погиб при исполнении обязанностей военной службы.
«Глубокие соболезнования всем родным и близким. О дате и времени церемонии прощания будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.
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