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НовостиОбщество20 июля 2023 9:20

В центре Перми открылась бесплатная школа вождения электросамокатов

Она будет работать 20 и 21 июля у Театра-Театра
Екатерина Оборина

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В летнее время на улицах Перми встречается большое количество электросамокатов. Сейчас этот вид транспорта стал популярным среди горожан. Поэтому администрация Перми совместно с ГИБДД и сервисом «Whoosh» организуют обучение в школе вождения электросамокатов.

Курс включает теоретическую и практическую часть. Обучение проводится бесплатно для всех желающих на площади у Пермского Театра-Театра. Пермякам расскажут, как устроен самокат, как правильно и безопасно на нем передвигаться и не доставлять дискомфорт другим участникам дорожного движения и не провоцировать ДТП. Также проведут тестовую поездку на самокате по специально обустроенной территории с имитацией условий городского движения.

Школа будет работать в течение двух дней – 20 и 21 июля. Обучение проводится без предварительной записи и регистрации. Занятия будут проходить в течение всего дня – с 10.00 до 20.00.

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