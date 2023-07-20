В Перми осудят афериста, обманувшего 61 человека на 3,2 млн рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Перми перед судом предстанет 24-летний местный житель, который втягивал потерпевших в аферу с оборотом микрозаймов. Ему удалось обмануть 61 человека из разных регионов России. Сумма ущерба превысила 3,2 млн рублей, сообщили в краевом МВД.

Установлено, что парень в соцсетях предлагал подписчикам подзаработать. Он предлагал знакомым и случайным людям оформить договор займа. При этом большую часть денег он просил переводить ему, а остальные оставлять себе в качестве дохода. Взамен он обещал своим жертвам погасить кредит в срок.

Чтобы привлечь потерпевших в свою мошенническую схему, молодой человек представлялся предпринимателем с многолетним опытом работы в этой сфере. Доверчивые люди переводили ему от 50 до 200 тысяч рублей. Когда подходил срок погашения займа, он просто переставал выходить на связь.

Кроме того, злоумышленник брал деньги в долг у своих знакомых. Под предлогом развития бизнеса он взял у подруги 170 тысяч рублей, обещая вернуть все и даже с процентами. Однако потерпевшая никаких денег не получила.

В отношении молодого человека полиция возбудила уголовное дело по статье «мошенничество». Сейчас расследование уголовного дела, материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

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