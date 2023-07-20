Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 июля 2023 6:51

Из-за похорон сожженной девочки на прием к следователю в Октябрьском пришли только пять человек

Остальные прощаются с убитым ребенком
Авторы (2):
Алена ОВЧИННИКОВА
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
На встречу в Октябрьский межрайонный следственный отдел пришли только пять человек.

На встречу в Октябрьский межрайонный следственный отдел пришли только пять человек.

Фото: Борис МЕРКУШЕВ

- Пока на встречу с заместителем руководителя СУ СКР по Пермскому краю Валерием Александровичем Сафоновым в Октябрьский межрайонный следственный отдел пришли только пять человек, - передает с места корреспондент «Комсомольской правды». - Все пришедшие – девушки, они местные жительницы. Следователи сказали, что посетителей будут принимать только по одному, и сперва тех, у кого есть какая-то информация по резонансному уголовному делу.

Люди возмущаются, требуют, чтобы их пустили всех вместе с журналистами. Возмущены пришедшие и тем, что следователи организовали прием граждан одновременно с похоронами. Будто специально, ведь большинство людей как раз идут на похороны. Хотя на встречу со следователями, ведущими дело, планировали прийти около 50 человек.

- На приеме одной из жительниц Октябрьского замруководителя сообщил, что в крови задержанного подростка не было наркотиков, но был алкоголь, - передает корреспондент «КП».

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru