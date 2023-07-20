Врачи спасли многодетную пермячку, перенесшую инфаркт после родов

Фото: permkrai.ru

В Перми врачи из ГКБ им. С.Н. Гринберга спасли жизнь женщины, у которой случился инфаркт после родов.

Как рассказали в Минздраве Прикамья, в июле многодетная мама родила четвертого ребенка. Все прошло хорошо, и через несколько дней их выписали из стационара. Через пять дней после выписки женщине резко стало плохо. Оказалось, что у нее острый коронарный синдром — внезапное уменьшение кровоснабжения сердца.

Врачи успешно провели операцию по стентированию коронарных артерий. Сейчас женщина остается в стационаре. Ее состояние оценивается как удовлетворительное.

В региональном сосудистом центра ГКБ им. С.Н. Гринберга установили современную аппаратуру, благодаря которой врачи в кратчайшие сроки диагностируют инфаркты и инсульты.

«Это позволяет спасти человеку жизнь, избавить его от осложнений и инвалидности. Благодаря такой оперативности в постановке диагноза, пациент экстренно получает необходимую помощь. Это снижает смертность от сердечно-сосудистых заболеваний», — отметил главный ангионевролог и анестезиолог-реаниматолог Минздрава Роман Энгаус.

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