В Перми пропавшую почти месяц назад 15-летнюю девочку нашли

Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

В Перми остановлены поиски 15-летней девочки, пропавшей почти месяц назад. Как сообщили волонтеры поискового отряда «ПрикамьеПоиск», школьницу нашли, она жива.

Напомним, девочка перестала выходить на связь еще 24 июня. В тот день она ушла из дома в микрорайоне Заостровка Дзержинского района и исчезла. Ее искали родственники, полиция и волонтеры.

Утром 20 июля стало известно, что юную пермячку нашли. Где все это время она была, не сообщается.

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