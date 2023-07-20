Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 июля 2023 5:10

В Пермском крае простились с бойцом, погибшим в ходе СВО

Он награжден Орденом Мужества посмертно
Лела Минадзе
Фото: соцсети Николая Лазейкина

Фото: соцсети Николая Лазейкина

В Гремячинске 19 июля с воинскими почестями похоронили погибшего в ходе спецоперации на Украине Григория Мухаметьярова. Об этом в своих соцсетях сообщил глава администрации Губахинского муниципального округа Николай Лазейкин.

«Проводить в последний путь Григория прибыло множество его друзей, близких и просто жителей города. Выражаю соболезнования семье», — говорится в сообщении.

Григорий Мухаметьяров посмертно награжден Орденом Мужества

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65