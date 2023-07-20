В Пермском крае простились с бойцом, погибшим в ходе СВО

Фото: соцсети Николая Лазейкина

В Гремячинске 19 июля с воинскими почестями похоронили погибшего в ходе спецоперации на Украине Григория Мухаметьярова. Об этом в своих соцсетях сообщил глава администрации Губахинского муниципального округа Николай Лазейкин.

«Проводить в последний путь Григория прибыло множество его друзей, близких и просто жителей города. Выражаю соболезнования семье», — говорится в сообщении.

Григорий Мухаметьяров посмертно награжден Орденом Мужества

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