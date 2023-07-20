В Прикамье 15-летний подросток на «Ладе» вылетел в кювет

Фото: Госавтоинспекция Отдела МВД по Нытвенскому ГО

На трассе в Прикамье 15-летний парень вылетел в кювет. Подробнее о случившемся рассказали в Госавтоинспекции Отдела МВД по Нытвенскому городскому округу.

ДТП произошло ночью 18 июля около 02:00 на автодороге Фоминск — Нововознесенск. Со стороны дороги «Подъезд к г. Перми от М7 Волга» в направлении деревни Нововознесенск ехал ВАЗ 2109 без номеров. За рулем был парень 2008 года рождения.

По предварительной информации, на 3-м километре автодороги подросток не справился с управлением. «Лада» вылетела в кювет и въехала в дерево.

В аварии пострадали пассажиры, в том числе несовершеннолетние. Теперь по факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65