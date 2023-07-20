Бывший вице-мэр Перми Виктор Агеев трудоустроился в Москве

Фото: пресс-служба Пермской гордумы
Бывший вице-мэр Перми Виктор Агеев нашел работу в столице. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».
Он работает в Московском научно-исследовательском и проектном институте жилищного хозяйства (ГАУ «МосжилНИИпроект»). Занял должность заместителя директора. Курирует экономическое и финансовое направление.
Виктор Агеев работал в мэрии с 2010 года. Первым замглавы города стал в 2017. Эту должность он покинул в феврале 2023.
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