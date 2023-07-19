Жители Пермского края сняли на видео торнадо

Фото: Чрезвычайный Чусовой / ВКонтакте

Днем 19 июля в Чердыни Пермского края местные жители заметили торнадо. Видеозапись смерча появилось в социальных сетях. На кадрах видно вихрь на горизонте. Одна из жительниц во время видео поясняет, что на момент съемки он стал светлее.

Природное явление прокомментировали специалисты ГИС-Центра ПГНИУ. По их словам, наиболее вероятно, что интенсивность была слабая (F0 по шкале Фуджита). Данных об интенсивности, разрушениях и времени прохождения пока нет.

По информации синоптиков, грозовая активность на севере Прикамья сегодня наблюдалась весь день. Поэтому условия для возникновения слабых смерчей были благоприятные. В частности, наблюдались значительная неустойчивость, умеренный ветер в нижней и средней тропосфере, скорость которого достигала до 45 километров в час, а также низкий уровень конденсации.

Отмечается, что во вторник, 18 июля, смерч наблюдали и жители Курганской области. При этом он был связан с этим же циклоном, который сейчас пришел на территорию Пермского края.

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