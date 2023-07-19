В Перми в гостинице в бывшем здании ВКИУ появится велнес-центр

Фото: Фонд развития Пермского края / Telegram

В Перми гостиничным комплексом, расположенном в бывшем здании ВКИУ по улице Окулова, 4, будет управлять российская сеть Azimut Hotels. Как сообщили в Telegram-канале Фонда развития Пермского края, сейчас проект будущего отеля направлен на госэкспертизу. В ближайшее время строители приступят к подготовительным работам: устройство площадки и монтаж лесов, а также частичный демонтаж оснащения здания.

В новом гостиничном комплексе планируется развивать несколько дополнительных направлений, которые повысят его привлекательность. В здании отеля появится велнес-центр, фитнес-центр, а также современный конференц-центр. Об этом Фонду рассказал гендиректор Azimut Hotels Максим Бродовский.

Напомним, ранее в этом здании располагалось Пермское высшее командно-инженерное училище. В 2019 году с девелопером было заключено соглашение по реконструкции здания ВКИУ в отель. Оно подразумевало, что Azimut Hotels будет управлять отелем в течение 20 лет.

Ранее стало известно, что сеть перезаключила соглашение на управление отелем. В новом документе сохранены прежние условия и актуализированы сроки управления. Достроить четырехзвездочную гостиницу намерены до конца 2024 года.

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