В Пермском крае ограничат доступ к 12 расселенным аварийным домам

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермском крае прокуратура потребовала закрыть свободный доступ к 12 аварийным домам, расположенных на территории Кудымкарского округа. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Ранее в ходе проверки выяснилось, что дома в настоящее время полностью расселены. Однако они не были огорожены от свободного доступа, двери и окна не заколочены. Это может повлечь причинение вреда жизни и здоровью местных жителей, в том числе детей.

Прокуратура направила в суд иск с требованием обязать администрация округа ограничить доступ к расселенным аварийным домам. Требования надзорного органа удовлетворены в полном объеме. Исполнить данные мероприятие необходимо в течение 30 дней. В настоящее время ситуация находится на контроле прокуратуры.

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