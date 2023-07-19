В Пермском крае завершили реконструкцию дороги «Пермь – Ильинский»

Фото: permkrai.ru

В Пермском крае завершилась масштабная реконструкция дороги Пермь – Ильинский. Дорога соединяет два крупных микрорайона Перми и ведет в этнографический музей «Хохловка». Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале.

Работы проходили в три этапа и длились два года. В рамках заключительного этапа была построена кольцевая развязка на перекрестке Пермь – Ильинский – Заозерье, а также установлены светофоры для пешеходов. Отмечается, что реконструкция сделает дорогу комфортнее и безопаснее, а также поможет избежать пробок на данном участке.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер