В Перми вынесли приговор банде наркодилеров

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Перми суд огласил приговор десятерым участникам организованной группы, которые занимались продажей наркотиков в разных регионах России. Наркоторговцы – восемь мужчин и две женщины. Среди участников были как безработные, так и вполне состоявшиеся люди. В течение двух лет они работали через интернет-магазины, сообщили в краевом МВД.

Полицейские обнаружили их деятельность в сентябре 2019 года. В ходе личных досмотров и обысков в автомобилях и местам жительства всего было изъято свыше 10 кг наркотиков и психотропных веществ. Помимо типичных для наркопотребителей «солей», магазины предлагали кокаин, ЛСД и МДМА.

В ходе расследования оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков и следователи краевого МВД провели колоссальную работу. Задокументировано 260 эпизодов противоправной деятельности.

В результате, суд признал наркоторговцев виновными и приговорил их к лишению свободы на срок от 10 до 17 лет с отбыванием в колониях общего и строгого режимов. В общей сложности злоумышленники проведут в заключении 129 лет. Кроме того, участники преступной группы обязаны выплатить штрафы от 150 до 400 тысяч рублей.

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