В Перми ищут пропавшую в конце июня 37-летнюю женщину

Фото: Поисковый отряд «Регион59» / Telegram

В Перми ищут пропавшую три недели назад 37-летнюю Алсу Раимову. Последний раз ее видели еще 29 июня. Ориентировки о поиске женщины разместили в соцсетях волонтеры поискового отряда «Регион59».

Сообщается, что в тот день женщина ушла из дома по улице Весенней в деревне Кеты и не вернулась. С тех пор ее судьбе ничего неизвестно, на связь она не выходит.

Приметы: рост около 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие. В день исчезновения она была одета в серую футболку, салатовую кофту, зеленую безрукавку, серые джинсы и кроссовки.

Волонтеры просят жителей помочь в поисках женщины. Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей женщины, просят сообщить по телефонам: 02, 102 - полиция; 112 - ЕДДС; +7 (342) 241-36-40 - БРНС г. Пермь; 8-912-880-41-60 – волонтёры.

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