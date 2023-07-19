Вечером 22 июля в Перми выступят Александр Иванов и группа «Рондо»

Фото: Пермь-300 / Telegram

В Перми в рамках большого летнего фестиваля «Город встреч» продолжается проект «Танцуй. Открывай». В выходные, 22 и 23 июля, на городской эспланаде вновь пройдут танцевальные вечера и мастер-классы. Программа всех мероприятий опубликована в Telegram-канале «Пермь-300».

В субботу мероприятия начнутся с 15.00 часов. Организаторы предлагают гостям фестиваля прийти в стиле стиляг. В течения всего дня будут проходить выступления и танцы на площади. В них смогут участвовать все желающие, в том числе и современно одетые горожане.

Вечером на сцену у здания Заксобрания выйдут Александр Иванов и группа «Рондо». Они исполнят «Боже, какой пустяк» и «Тоже является частью вселенной» и другие хиты. Концерт начнется в 21.20.

В воскресенье программа также запланирована с 15.00 часов и до вечера. В этот день на городской эспланаде состоятся шоу-номера и мастер-классы «социальных танцев». На сцене и площади будут латиноамериканские танцы, бачата, сальса, меренга. Напомним, события хореографического проекта «Танцуй. Открывай» продолжатся в Перми до 30 июля. Мероприятия будут проходить каждые выходные.

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