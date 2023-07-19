Суд заочно арестовал экс-директора фонда «Содействие XXI век»

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Бывший директор фонда «Содействие XXI век» Елена Найданова дважды не явилась на заседание суда. Ее обвиняют в хищении 67,7 млн рублей из бюджета фонда.

Теперь Ленинский районный суд Перми объявил Елену Найданову в розыск. Также ее заочно арестовали. После задержания обвиняемую на два месяца отправят в СИЗО. Известно, что она сбежала из страны.

По версии следствия, совместно с экс-зампредом правительства Еленой Лопаевой она заключала фиктивные договоры на проведение спортивных и развлекательных мероприятий в регионе. При этом деньги они забирали себе.

Рассмотрение уголовного дела в отношении Елены Найдановой приостанавливают, а в отношении Елены Лопаевой, продолжат рассматривать в суде.

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