Пермским спасателям пришлось на лодке добираться до мужчины, который сломал ногу

Фото: Пермская городская служба спасения

В Перми спасатели помогли мужчине, который сломал ногу. Подробнее о случившемся рассказали в городской службе спасения.

На пульт дежурного 18 июля поступило сообщение. Мужчина сообщил, что гулял вдоль берега от Чусовского водозабора в сторону Лядов, неудачно упал и теперь не может идти.

Спасатели направились к месту вызова, но автомобильной дороги до него не оказалось. Тогда они пересели на лодку и начали искать пострадавшего.

У мужчины оказался перелом. Его доставили до ближайшего населенного пункта и передали медикам.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65