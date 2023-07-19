В Прикамье возле Усьвинских столбов появится парк-отель

Фото: «Акватрейл»

В Пермском крае рядом с Усьвинскими столбами появится парк-отель «Панорамный». Об этом рассказали в «Акватрейле», который занимается организацией сплавов и речных путешествий.

«В 2020 году мы начали процесс подготовки места к строительству, а несколько дней назад мы узнали о том, что выиграли грант Минтуризма», — говорится в сообщении.

На берегу реки Усьва построят домики круглогодичного проживания. Уточняетя, что это будет комплекс домов и бань с панорамным видом. Также планируется открыть кафе.

Строительство стартует в ближайшее время. Уже этой зимой в «Панорамном» будут ждать первых гостей.

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