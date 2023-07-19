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НовостиПроисшествия19 июля 2023 7:48

Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании гибели пермяка на аттракционе в Челябинской области

Мужчина приехал в отпуск с семьей
Анна Маркова
Мужчина погиб, скатившись с зиплана.

Мужчина погиб, скатившись с зиплана.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования гибели пермяка на аттракционе в Челябинской области. Напомним, трагедия произошла 14 июля на аттракционе на Айских притёсах в Саткинском районе.

Погибший мужчина из Пермского края был на отдыхе с семьей. Он решился на экстремальный спуск по тросу, но при спуске сильно ударился о металлическое ограждение.

К месту были вызваны медики, добравшись до места, они пытались реанимировать туриста, но он скончался. СКР по Челябинской области возбудил уголовное дело по факту смерти мужчины.

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