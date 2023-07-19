Пермякам напомнили, как правильно вызывать «скорую»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты Пермской станции скорой медицинской помощи напомнили об основных рекомендациях при вызове. Быстрые и четкие ответы на вопросы оператора позволят принять вызов быстрее и в кратчайшие сроки направить бригаду «скорой».

В первую очередь нужно называть адрес вызова. Если человек, которому требуется помощь, находится на улице, следует описать объекты рядом. Это могут быть магазины, остановки, памятни и прочее.

Если абонент занят, и на вызов сразу не ответили, лучше дождаться ответа оператора, а не сбрасывать звонок. Звонки принимаются в порядке очереди. Перезвонив, вызывающий окажется в конце.

Если известно, лучше назвать персональные данные пациента. Тогда врачи уже в пути смогут проверить информацию о нем и историю болезни. Также следует назвать телефон для обратной связи. При ухудшении состояния пациента, об этом нужно сообщить оператору.

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