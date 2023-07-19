Окончены поиски пропавшей 14-летней девочки

Всю ночь пропавшую девочку искали родители и полицейские. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Найдена, жива, просьба снять репосты, - такой пост опубликовали волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой о поисках пропавшей в Перми 14-летней девочки.

Напомним, школьница, живущая в доме по улице Маршала Толбухина в Орджоникидзевском районе пропала вечером, 18 июля. Девочка ушла из дома и не пришла домой ночевать. Родители ребенка обратились в полицию и к волонтерам.

Вскоре после того, как ориентировку разместили в соцсетях, стало известно, что девочка нашлась. Где она была – не сообщается. Сейчас с семьей, где это случилось, будет работать полиция.

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