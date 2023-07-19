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НовостиПроисшествия19 июля 2023 6:20

Обвиняемая в хищении 67 млн рублей экс-директор фонда «Содействие XXI век» не явилась в суд

Сторона защиты не смогла с ней связаться
Лела Минадзе

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Бывший директор фонда «Содействие XXI век» Елена Найданова не явилась на заседание суда 18 июля. Об этом сообщает Ura.ru.

Елену Найданову обвиняют в хищении 67,7 млн рублей из бюджета фонда. По версии следствия, совместно с экс-зампредом правительства Еленой Лопаевой она заключала фиктивные договоры на проведение спортивных и развлекательных мероприятий в регионе. При этом деньги они забирали себе.

Сторона защиты не смогла дозвониться до Елены Найдановой. Также адвокат съездил к ней домой, но там никого не оказалось.

Рассмотрение дела продолжится 19 июля.

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