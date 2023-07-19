На Пермский край надвигаются ливень с грозами и крупный град

Фото: Иван МАКЕЕВ

Жителей Пермского края предупредили о непогоде 19 июля. Как сообщают в минтербезе, объявлено штормовое предупрежде.

В отдельных районах Прикамья пройдут ливни с грозами и крупный град. В Перми пройдет дождь, но опасные явления не ожидаются.

Жителей региона просят быть осторожными. Не следует стоять рядом с деревьями, линиями электропередач и другими слабо укрепленными конструкциями. Водителей тоже просят быть внимательными и соблюдать скоростной режим.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65