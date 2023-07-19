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НовостиПроисшествия19 июля 2023 3:47

В Прикамье парня обвинили в истязании 17-летней знакомой

Более полугода он издевался над ней
Лела Минадзе

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кунгуре 22-летнего местного жителя обвинили в истязании несовершеннолетней знакомой. Девушке 17 лет. Подробнее о случившемся рассказали в СУ СКР по Пермскому краю.

Парень долгое время издевался над девушкой — с августа прошлого по май этого года. Выпив, он начинал избивать ее и совершать в отношении нее иные насильственные действия. Возраст девушки ему был известен.

В ходе допроса обвиняемый свою причастность к совершенному преступлению подтвердил. Следствие продолжается.

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