Синоптики рассказали о прогнозе погоды в Прикамье до конца июля

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

О том, какой будет погода в ближайшие три дня, рассказали синоптики Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Завтра в среду, 19 июля, температура воздуха в Перми днем будет не выше 21 градуса, по краю – от 18 до 23 градусов. Дожди возможны в центральной части региона.

В четверг, 20 июля, будет на один градус теплее, на севере края пройдут дожди с грозами, при этом ветер может усилиться до 17 метров в секунду. День будет пасмурным.

В пятницу, 21 июля, прояснений станет больше. Днем возможны кратковременные дожди, на юге края - с грозами. В Перми днем температура воздуха ожидается около 19 градусов, по краю – от 18 до 23 градусов.

- По предварительному прогнозу, тикая умеренно теплая с дождями погода сохранится до конца июля, - предполагают пермские метеорологи.

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