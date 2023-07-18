В поселке Октябрьский, где подожгли 15-летнюю девочку, с жителями встретится первый заместитель руководителя СУ СКР по Пермскому краю

Сегодня в краевом Минздраве сообщили трагическую новость: 15-летняя девочка, которую поджег 16-летний знакомый, скончалась от полученных ожогов.

В поселке Октябрьский, где было совершено это зверство, местные жители задаются вопросами. По их сведениям, девочка успела перечислить имена нескольких мучителей, но обвинение предъявили только 16-летнему подростку.

В региональном СУ СКР сообщили, что в четверг, 20 июля, с жителями Октябрьского готов встретиться генерал-майор юстиции Валерий Александрович Сафонов – первый заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю.

Он будет с 11 часов проводить личный прием граждан в Октябрьском межрайонном следственном отделе на улице Ленина, 53.

Необходимо предварительно записаться по телефонам следственного управления 8 (342) 249-88-38 и 249-54-05, либо направить письмо с указанием контактных данных на адрес электронной почты opg@59.sledcom.ru.

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